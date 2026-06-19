アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受け、ホルムズ海峡で原油タンカーの航行が再開されました。原油価格の先行き、そして日本のガソリン価格はどうなるのでしょうか。■ペルシャ湾内日本人3人乗るタンカーは日本時間18日夜、船の位置情報を可視化したサイト「マリントラフィック」を見ると、日本関係船舶の原油タンカー「TENZAN」はペルシャ湾内からホルムズ海峡にさしかかってました。たどってきたルート