人気ユーチューバーのぷろたんが19日までに自身のYouTubeのサブチャンネルを更新。事実上の“コラボ絶縁”を通達された格闘家朝倉未来に謝罪した。ぷろたんは最近アップした動画で、格闘技イベント「RIZIN」などで活躍する格闘家皇治らとトーク。朝倉とSNSなどでやり合ったことがある皇治が朝倉についていじるなどした際、笑うなどしていた。朝倉は16日、自身のスレッズを更新。当該動画との因果関係には触れてはいなかったが「ぷ