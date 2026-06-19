サントリービバレッジ＆フードは「推し活」需要を取り込み、自動販売機事業の強化に乗り出す。減少傾向にある自販機を活用し、アニメのキャラクターをラベルにあしらった飲料やグッズなどを販売する。消費者との接点を広げ、自販機の収益力向上を図る。「推し活市場は継続的に拡大していく。我々の自販機の流通網を生かし、全国のファンの熱量に応える唯一無二のサービスを展開する」。東京都内で１７日に開いた説明会で、同社