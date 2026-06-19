きょう午前11時ごろ。東京・北区の滝野川第三小学校から火が出ました。【写真を見る】「本当に命懸けだった」東京・北区の小学校火災児童2人が骨折、女性教諭は骨盤骨折校舎のひさしの上で救助を待つ児童らの姿も火元となったのは4階の音楽準備室とみられ、窓から勢いよく黒煙が立ち上ります。近所に住む女性（60代）「煙はもくもくと。4階なんですけど、その上にうわぁ〜と。もう子どもたち泣き叫んでましたね。もう必死に祈