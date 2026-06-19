ヘンリー英王子とメーガン妃＝2017年11月27日、ケンジントン宮殿/Chris Jackson/Getty Images（CNN）英国のヘンリー王子（41）一家が来月、訪問のため英国に帰国することがわかった。英国の複数のメディアが17日に報じた。BBCや英紙テレグラフなどによると、サセックス公爵夫妻には2人の子どもであるアーチーくん（7）とリリベットちゃん（5）も同行するとみられ、一家そろっての英国訪問は4年ぶりとなる。米カリフォルニア州に住