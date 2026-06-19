鈴木と谷の切なげな心境、東と平の揺れ動く関係性描かれる7月5日よりTBSほかで放送されるテレビアニメ『正反対な君と僕』（毎週日曜後5：00）第2期のPV第3弾が公開された。あわせて、エンディングテーマはMega Shinnosukeの「運命の君」となることが発表された。【動画】きゅん…！公開された『正反対な君と僕』PV第3弾PV第3弾では、高校3年生になり、受験勉強の始まりとともに変化していく鈴木と谷の切なげな心境が描かれる