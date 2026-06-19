『ウマの言葉は理解りませんだから静かにしてください！』(C)パラダイス農家 (C)高草木こぶ /マッグガーデンReal Sound

馬と会話できる漫画「ウマの言葉は理解りません だから静かにして」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 漫画「ウマの言葉は理解りませんだから静かにしてください!」が話題だ
  • 馬と話せる女子中学生を主人公にした漫画で、Twitterで反響を呼んでいる
  • 原作を読ませていただいて、競馬に対するリスペクトを感じましたと作者
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