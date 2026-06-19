北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦でＮＨＫの中継に解説者として登場し、大きな話題を呼んだ元日本代表・本田圭佑が自身のＳＮＳを更新し、注目を集めている。１９日にＸで「モンテレイ（メキシコ）めちゃ暑い」と汗をかいた顔文字付きでポスト。日本時間２１日に日本代表がチュニジアと対戦する“決戦の地”へ、森保ジャパンに続き入ったことを報告した。このポストには「本田さんの解説が一番熱いですよ」「モンテレイも暑い