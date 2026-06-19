米Adobeは6月18日（現地時間）、Adobe FireflyおよびAdobe Creative Cloud全体におけるAIアシスタント機能の拡充を発表した。Creative Cloudでは、独自のクリエイティブエージェントを搭載するAIアシスタント機能をPremiere、Photoshop、Illustrator、InDesign、Frame.ioに導入し、パブリックベータ版として提供を開始した。After Effects向けにはプライベートベータ版として提供する。FireflyのAIアシスタントには、SNSでブランド