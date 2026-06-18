モデルでタレントのローラ（３６）が、自身のプロデュースするブランド「ＳＴＵＤＩＯＲ３３０」が終了することを報告した。１８日に「皆さまへ」と題してインスタグラムを更新したローラ。「突然のお知らせとなりますが＠ｓｔｕｄｉｏｒ３３０は２０２６年７月末をもって、一つの大切な章を閉じることとなりました。約１０年間暮らしたアメリカ・ロサンゼルスでこのブランドを立ち上げてから今日まで、たくさんの方々と