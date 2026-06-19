午後2時すぎ、北陸新幹線の車内に「刃物を持った人物がいる」という通報がありました。車内にけが人はおらず、警察は刃物を持っていた人物から話を聞いています。【写真を見る】【速報】「刃物を持った人がいる」走行中の北陸新幹線の車内大宮駅で所持品確認し刃物が出てくるけが人なし警察などによりますと、午後2時すぎ、東京駅から大宮駅に向かって走行中の北陸新幹線の車内に、「刃物を持った人がいる」と110番通報があり