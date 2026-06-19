北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われ、地元カナダが6-0で勝利した。後半、カナダ選手が大怪我を負うアクシデントが発生。カタール側に2人の退場者が出た試合後には両チーム選手が揉める様子も中継で映されるなど、異様なムードに包まれた。共催国のカナダは前半30分までに2点のリードを奪った。すると前半