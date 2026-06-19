SNKRDUNK（スニダン）を運営するSODAは19日、流行中の日本代表チームのサッカーユニフォームの偽造品に関するトレンドレポートを公開した。【比較画像多数】これは明確…『サッカー日本代表』“偽造品”の真贋ポイント同社は「今年は6月11日にサッカーの世界大会が開幕し、日本代表への期待が高まる中、日本代表チームのサッカーユニフォームの需要がかつてないほど高まっています。アディダスジャパンが3月に発売した日本代表