声優・山寺宏一（65）の妻で、フィットネストレーナーの岡田ロビン翔子さん（33）が2026年6月17日、Instagramのストーリーズを更新。65歳の誕生日を迎えた山寺と食事を楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】岡田ロビン翔子さん、夫・山寺宏一との夫婦ショット岡田さんは2021年6月、山寺との結婚を発表。山寺にとっては3度目の結婚で、31歳の年の差が大きな話題となっていた。岡田さんはInstagramでプライベートにつ