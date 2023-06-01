6月15日よりABEMAにて放送中の恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。インチョン編』（以下：今日好き）。現役高校生たちが2泊3日の修学旅行に飛び出し、運命の恋を見つける同番組には、時に甘酸っぱく、思わず胸がキュンとするような青春と恋模様が溢れんばかりに詰まっている。 （関連：【画像あり】女子小中高生を中心に人気のYouTubeチャンネル『めるぷち』でレギュラーを務めるゆうな（秋元優奈））