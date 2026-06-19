お笑いトリオ、ネルソンズの和田まんじゅう（40）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。空港で遭遇した“大男”に感謝した。この日は「やっぱり…カッケェ話令和に通じる男の美学」と題し、カッコいいと感じた瞬間のエピソードを披露した。和田は「1カ月ぐらい前に、福岡の空港で180（センチ）ぐらいある大男3人組に声をかけられたんです」と回想。あいさつをして別れたが、その後搭乗口