10代の女性にわいせつな行為をしたとして、男が逮捕されました。 不同意わいせつ容疑で逮捕されたのは、岡山市南区浦安本町の会社役員の男（53）です。 【写真を見る】【速報】10代の知人女性にわいせつな行為をした疑い会社役員の男（53）を逮捕【岡山】 男は容疑を否認 警察によりますと、男は岡山県南部に住む10代の知人女性に対して、男の自宅で無理やり抱きつき体を触るわいせつな行為をした疑いです。 警察の調べに対