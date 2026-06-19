久保建英のチュニジア戦欠場が決定日本代表MF久保建英が6月18日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルでリハビリを行なった。久保の現況に「思ったよりずっと普通に歩いててよかった」など声が寄せられた。久保はオランダ戦で後半30分に相手との接触で左膝を痛めて負傷交代。試合後は車椅子姿で会場を後にした。翌15日に現地の病院でMRI検査を受け、左膝の負傷が認められた。チームから