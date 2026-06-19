タレントの辻希美（39）が2026年6月18日、Instagramのストーリーズを更新。「申し訳ない…」とつづり、長男・青空さん（15）へのお弁当を公開した。【映像】辻希美、寝不足で作ったお弁当インフルエンサーの長女・希空（18）をはじめ、2025年8月8日に誕生した第5子となる次女・夢空ちゃんまで、3男2女を育てている辻。2026年4月からは高校生になった長男・青空さんへのお弁当作りが始まり、夢空ちゃんの夜泣きで寝不足の日に作