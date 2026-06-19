茂木外務大臣はきょう（19日）の会見で、ペルシャ湾にとどまっていた日本関係の船舶1隻がホルムズ海峡を通過し、すべての日本人のペルシャ湾外への退避が完了したと発表しました。茂木敏充 外務大臣「日本関係船舶のうち日本人乗組員が乗船している船は全て、これで全てペルシャ湾外へ退避したことになります。本当によかったなと考えています」政府関係者によりますと、19日にホルムズ海峡を通過したのは日本人乗組員3人を乗