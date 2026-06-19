JR東日本は19日、東京都内で定時株主総会を開いた。1月以降に輸送トラブルが相次いだことなどを受けて、一部株主が喜勢陽一社長や深沢祐二会長の解任など計五つの提案を行ったが、いずれも否決された。株主提案はこのほか、取締役会の下に安全諮問委員会を設置することなどを求めていた。JR東の取締役会は、喜勢氏が先頭に立って輸送トラブルの改善策の策定や実行を進めていることなどを挙げ、全ての株主提案に反対を表明して