連日の猛暑が予想されている今夏、光熱費を少しでも節約するにはどうしたらいいか。消費生活アドバイザーの和田由貴氏は「多くの電気代を使用するのはエアコンだが、エアコン本体“以外”に対策を施すのが効果的だ」という――。写真＝iStock.com／yuruphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yuruphoto■イラン情勢が電気代に反映されるタイミングまだ本格的な夏前ですが、すでに汗ばむような日が増えてきました。天気予