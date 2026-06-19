たけし軍団のお笑い芸人、グレート義太夫（67）が18日、自身のXを更新。師匠ビートたけしが「最も嫌う行為」を明かした。義太夫は「店の店員さんに横柄な態度を取るなんて、うちの師匠が最も嫌う行為。間違いなくぶっ飛ばされる」と書き出した。そして「でも、かつて1人だけいたな、殿がいなくなると店員さんに対する態度が激変するヤツ。とっくに辞めたけど」とつづった。この投稿に「もっとたけし（さん）のエピソード知りたいで