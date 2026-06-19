香川県の会見19日 香川県によりますと、子ども女性相談センター（高松市西宝町）の職員が2026年5月27日午後6時40分ごろ、来所中の10代の子どもの行動を注意した際、左の太ももと頭を１回ずつ平手でたたきました。子どもにけがはありませんでした。 暴力を行った職員は6月1日付で子どもを直接支援する業務から異動させたということです。 この職員や他の児童への聞き取りを行いましたが、過去に同様の暴力行為は