ホンダは、ミニバン「オデッセイ」の国内での販売を年度内にも終了する方針を固めた。かつての人気車種だが、直近の販売台数はピーク時から９割以上減っていた。ホンダは新たな大型ＳＵＶ（スポーツ用多目的車）を投入するなど、国内市場のラインアップの刷新を図る考えだ。オデッセイは、狭山工場（埼玉県）の閉鎖に伴い、２０２１年末に国内生産を終了した。２３年に中国の工場から輸入して国内販売を再開していたが、人気は