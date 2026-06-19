ロシアのウラジーミル・プーチン大統領ら権力者を痛烈に風刺してきたことで知られるロシア出身の亡命画家セミヨン・スクレペツキー（44、本名ロベルト・クゾフコフ）氏を殺害したとみられる容疑者が、事件発生から4日後にポーランド当局によって逮捕された。ロシア独立系メディア「メドゥーザ」やAFP通信などによると、ポーランドのドナルド・トゥスク首相は18日（現地時間）、SNSを通じて、首都ワルシャワ近郊でスクレペツキー氏