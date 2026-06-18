公衆トイレに捨てられた着物をおさめた1枚の写真が、SNS上で大きな注目を集めている。「公衆トイレに振袖落ちててさすがに怖いって」と写真を紹介したのは、神戸市在住の大学生、塩さん（@smar_dic）。【写真】公衆トイレのドアを開けると、まさかの光景が…多目的トイレの洗面台に雑然と放置されたカラフルな着物。肩上げの折り目があることから、子ども用の可能性がある。誰がなぜこのようなことをしたのか分からないが、SNSユー