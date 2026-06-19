モデル・タレントとしてZ世代から高い支持を集める伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、夏のきらめきを表現した新作ランジェリーが登場します。2026年6月18日（木）19時より公式オンラインストアで販売開始。花火のように華やかな輝きと女性らしさを兼ね備えた2つのカラーが、夏のおしゃれ気分をさらに盛り上げてくれます♡ 夏の日差しに映えるスパ&#1254