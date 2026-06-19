トラウトがIL入り→ムーアが今季初昇格【MLB】アスレチックス 5ー0 エンゼルス（日本時間19日・サクラメント）いきなり“やらかし”てしまった。エンゼルスのクリスチャン・ムーア内野手は18日（日本時間19日）、今季初のメジャー昇格を果たし、「6番・左翼」で敵地アスレチックス戦に先発した。しかし、最初の守備機会で打球を見失い、直後に大量失点を招いてしまった。「うわぁ、何してるんだ」とファンも頭を抱えている。初