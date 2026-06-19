前回大会が最後になるかとも思われたが、2026W杯でもアルゼンチン代表にはFWリオネル・メッシ、ポルトガル代表にはFWクリスティアーノ・ロナウドがいる。今でも両者はサッカー界を代表するスーパースターだが、今大会の立ち上がりは何とも対照的なものとなった。メッシがアルジェリア戦でハットトリックを決めたのに対し、ロナウドの方はコンゴ民主共和国戦で大苦戦。チームも1-1のドローに終わり、ロナウドにも良いところがなかっ