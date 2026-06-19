プロeスポーツチーム「REJECT」の「第5人格部門」所属メンバー、Unpyiが19日までにXを更新。ゲーム内において不適切行為を行ったとして謝罪した。REJECT公式Xでは「この度、弊社第五人格部門所属のUnpyiがゲーム内において不適切な行為を行っていたことが確認されました」と報告。「プロ選手として許容できない行為であり、関係するすべての皆様に多大なご迷惑をおかけし、ご不快な思いをさせてしまいましたことを、深くお詫び申し