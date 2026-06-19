日中関係の悪化で中国政府が日本行きの団体旅行を事実上、禁止する中、夏休みを前に、国有の旅行会社などで団体旅行を再開する動きが広がっていることが新たに分かりました。NNNの取材で、中国国有の旅行会社がこれまで見合わせていた日本行きの団体旅行を来月中旬から再開することが分かりました。東京・大阪を訪れる6泊7日の団体旅行のプランの募集がすでに始まっています。また複数の民間の旅行会社でも先月以降、団体旅行を実