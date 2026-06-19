カナダ代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＢ第２節でカタール代表とBCプレイス・バンクーバーで対戦。６−０で大勝した。痛快なゴールラッシュを見せた一方で、アクシデントにも見舞われた。３−０で迎えた51分、イスマイル・コネが相手MFアシム・マティボの深いタックルを受け、左足があらぬ方向に曲がってしまう。一発レッドの危険なファウル。コネは担架に乗せられてピッチを後にした。 カナダメデ