ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > カナダ代表のイスマイル・コネがW杯で負傷「全員骨が折れる音を聞い… 北中米ワールドカップ メディア 家族 ラッシュ ワールドカップ スマイル カタール カナダ サッカーダイジェストWeb カナダ代表のイスマイル・コネがW杯で負傷「全員骨が折れる音を聞いた」 2026年6月19日 16時58分 リンクをコピーする カナダ代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＢ第２節でカタール代表とBCプレイス・バンクーバーで対戦。６−０で大勝した。痛快なゴールラッシュを見せた一方で、アクシデントにも見舞われた。３−０で迎えた51分、イスマイル・コネが相手MFアシム・マティボの深いタックルを受け、左足があらぬ方向に曲がってしまう。一発レッドの危険なファウル。コネは担架に乗せられてピッチを後にした。 カナダメデ 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 06/19 15:31 サッカー日本代表の冨安健洋、練習中に見えた手術痕「ヒザが痛々しい」 記事時間 06/19 15:07 ドイツ代表GKノイアーがFIFAワールドカップ2026終了後に代表引退を明言 記事時間 06/19 13:33 北中米W杯 コネがマティボと接触で負傷し、会場騒然