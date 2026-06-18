「キャプテン翼」の主人公、大空翼が描かれた、Jリーグ「百年構想リーグ」の公式試合球＝昨年12月、東京都千代田区Jリーグは18日、社員総会で約52億8800万円の赤字となる2027年6月期（7月〜来年6月）の予算を承認したと発表した。経常収益は約359億3900万円で経常費用は約412億2700万円を計上した。シーズン移行に伴うクラブへの配分金や助成金、認知度向上のための投資などで経常費用が膨らんだ。収益は増加傾向を維持できる