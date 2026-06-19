１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」を度重なるネタバレ行為で出禁となった元関東最大級ギャング集団最高幹部の内藤裕が、ラグビー系ＹｏｕＴｕｂｅｒノッコン寺田のチャンネルで公開されたイベント「Ｆｉｇｈｔｅｒ１００」の動画に登場した。醤油ニキ、“会津伝説の喧嘩屋”久保田覚、にっけん君、山川そうきといったメンバーとともに、対戦する咲人率いるホスト軍団と対面