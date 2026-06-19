「まるで飲む“シガール”!?」と発売前から話題の「クーシェ（COO-CHE）」。洋菓子ブランド『ヨックモック』で手土産の定番として半世紀以上愛されてきた「シガール」から着想を得たデザートシェイクだ。2026年6月19日から東京駅一番街店で数量限定販売される。「新感覚の体験型デザート」だというが、いったいどのような商品なのだろうか。見た目はほぼ「シガール」！心ときめくビジュアル「まるで飲む“シガール”!?」「シガー