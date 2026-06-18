IVS KYOTO実行委員会は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間にわたり京都市勧業館「みやこめっせ」およびロームシアター京都をメイン会場として国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」を開催する。本イベントのメインコンテンツの1つであるピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」の決勝登壇社15社が決定したことを発表した。■YouTube LIVEでの配信も予定「IVS2026 LAUNCHPAD」は、日本国内外から注目を集めるス