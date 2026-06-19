ペンタゴン・ピザ理論今年の2月末、米国防総省（ペンタゴン）近くにあるデリバリーピザ店は異常な忙しさに見舞われたという。アメリカ軍とイスラエル軍がイランに対し「エピック・フューリー作戦」を実行するのは、それから間もなくのことだ。【実際の画像】ペンタゴン周辺の「ピザ屋」の混雑状況がわかるサイト注文の急増を報じたのは、〈ペンタゴン・ピザ・インデックス〉というサイトである。同サイトは、1月2日に行われた