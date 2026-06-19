北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、グループL初戦のガーナ―パナマがカナダ・トロントスタジアムで行われ、ガーナが1-0で勝利した。試合中にガーナサポーターが見せた驚きの行動が現地で話題を呼んでいる。前半16分のことだった。スタンドにいた1人のガーナサポーターが手の平に白い粉を取り出すと、思いっきり息を吹きかけ、粉を宙に舞わせ始めた。現地放送局のカメラに抜かれ