【モデルプレス＝2026/06/18】元SDN48の光上せあらが6月18日、自身のブログを更新。肝臓に腫瘍があることを明かした。【写真】元SDN48メンバー、産後2ヶ月で第2子妊娠◆光上せあら、肝臓に腫瘍6月15日のブログで、人間ドックの結果「腫瘍マーカーが高くて、ひっかかった」と明かしていた光上。今回「MRIの結果を聞いてきました」と題したブログを更新し「ショックすぎて、、言葉が出ないよ…誤解のないように先にお伝えしておくと