交際相手の娘の5歳の女の子をごみ箱に閉じ込めたとして、三重県松阪市の35歳の男が監禁の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは松阪市に住む会社員の男（35）です。警察の調べによりますと男は先月12日午後6時半ごろ、交際している女性の松阪市内の自宅で女性の5歳の娘をごみ箱に押し込み、ふたをして監禁した疑いがもたれています。調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。先月20日に児童相談所