中東・ホルムズ海峡の封鎖状態が３か月ぶりに解かれたことを受け、日本関連船舶がペルシャ湾外に向けて海峡を航行したことが、船舶運航情報「マリントラフィック」のデータからわかった。米国とイランの両大統領が１７日、軍事行動の即時終結を宣言する覚書にそれぞれ署名し、湾内にとどまっていた多数の船舶でも通過の動きが本格化するとみられる。マリントラフィックによると、鹿児島・喜入を目的地とするサウジアラビア船籍