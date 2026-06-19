火災があった東京都北区立滝野川第三小＝19日午後0時22分授業中の校舎から突然、黒煙と炎が上がった。東京都北区の区立滝野川第三小で19日に起きた火災。ベルが鳴り響く中、防災頭巾をかぶり、ハンカチで口元を押さえながら校庭や近くの公園に避難した児童らは、一様に「怖かった」と振り返った。火災が発生した午前11時ごろ。出火元とみられる4階の音楽室準備室近くの教室にいた6年の女児は、砂糖が焦げたようなにおいに気付