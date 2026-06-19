現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＡでメキシコ代表と韓国代表が対戦。見せ場に乏しい前半を０−０で終えると、50分に試合が動く。韓国はＧＫキム・スンギュが味方ＤＦとぶつかってクロスボールをファンブル。このこぼれ球をルイス・ロモに決められてしまう。ホン・ミョンボ監督は早々にソン・フンミンを交代させるなど積極策に打って出て、終盤に立て続けに好機を掴んだが…。最後までゴールは遠く、惜しくも０−１