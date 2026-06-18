6月16日、『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）が放送された。番組内での“ハラスメントの境界線”についてのやり取りがSNS上で話題となっている。「この日のテーマは“アクティブ・バイスタンダー”（行動する傍観者）でした。ハラスメントやいじめ、痴漢などの現場に居合わせた際、見て見ぬふりをせず、何らかの方法で介入して事態の悪化を防ごうとする人を指します。その流れの中で、食育インストラクターの和田明