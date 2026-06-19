俳優の吉田鋼太郎（67）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）で、ゲスト出演した俳優・舘ひろし（76）とのエピソードを披露した。同番組では、舘の主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）で共演中の俳優・黒川想矢、西野七瀬、吉田が舘のダンディーぶりについてコメントを寄せた。その中で、黒川は「撮影終わりに食事に向かう際も、わざわざビシッとスーツに着替える」と目撃談を披露。西野は「私の