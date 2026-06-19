EU本部で首脳会議を開いた各国首脳＝18日、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は18日、ブリュッセルの本部で首脳会議を開いた。ロシアの侵攻を受けるウクライナへの支援強化や中東情勢への対応のほか、2028〜34年の中期予算案が主要議題となった。19日までの日程。ウクライナのゼレンスキー大統領も18日の会合に参加し、ウクライナのEU加盟に向けた本格交渉が15日に始まったことに謝意を示した