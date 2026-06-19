日清食品が19日、公式サイトにて「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」の一部に「合成樹脂片が混入していることが判明」と報告。詳細を発表し謝罪した。対象商品の出荷数量は、28万7376食。【画像】“合成樹脂片混入の恐れ”回収が呼びかけられた実際の商品詳細について、「調査の結果、2026年3月10日に弊社の協力工場である東日本明星株式会社 埼玉工場 (埼玉県比企郡嵐山町川島2360) において、商品に粉末ソースを投