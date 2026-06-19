元フジテレビの演出家・永山耕三氏が語る、ドラマ『ロングバケーション』の制作秘話。なぜ「ロンバケ」は「最高の月９」とされるのか。 【前編を読む】「木村拓哉ファン」の犯行か…「聖地となったマンション」への空き巣で盗まれたもの「バッドエンド」のはずだった主な舞台となった瀬名の住むマンション・通称「瀬名マン」の前の川沿い、川面に乱反射する陽射しをバックに、二人は「南！」「はい」「南！」「瀬名！」と、互いの