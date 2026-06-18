タレントのマツコ・デラックス（53）が18日放送のTBS「週刊さんまとマツコ特大号」（後10・00）に出演し、「ず〜っと比較対象」だったという同じ年生まれの有名人を明かした。この日は「1972年生まれが大集合！」ということで、ことし54歳になるメンバーが出演。マツコは、スタジオで共演の元横綱の貴乃花光司氏に「貴乃花さんはずっと目の上のたんこぶでした。うちの世代の大ヒーローだから」と語った。すると同じく1972